Культура

Архив опубликовал ордер о перевозе тела Александра Пушкина в Псковскую губернию

В фондах государственного архива Псковской области хранится уникальный документ – «Ордер о перевозе тела А. С. Пушкина в Псковскую губернию Опочецкого уезда в монастырь Святой Горы для предания тела земле, согласно желанию покойного». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области

Документ датируется 5 февраля 1837 года. 185 лет назад - 10 февраля (по новому стилю) 1837 года в 14.45 - ушел из жизни поэт Александр Пушкин. Смерть наступила спустя 46 часов и 15 минут после дуэли на Черной речке.





Так докладывал о поединке Пушкина и Дантеса врач полиции: «Полициею узнано, что вчера в 5 часу пополудни, за чертою города позади комендантской дачи, происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского ее величества полка Геккерном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навылет и получил контузию в брюхо. Г-н Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством г-м лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни».





Несколько врачей пытались помочь раненому, но безуспешно. Перед смертью Александр Пушкин просил у государя прощение за нарушение запрета на дуэли, а также помилования для своего секунданта. Николай I прислал записку в ответ: «Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки».



После кончины поэта государь распорядился заплатить долги Пушкина, заложенное имение отца очистить от долга, вдове обеспечить пенсион, сыновей определить в пажи и по 1 500 рублей выплачивать на каждого по вступлении на службу, сочинения издать за казенный счет в пользу вдовы и детей, единовременно выдать семье поэта 10 000 рублей.



Похоронить Александра Пушкина решили в Святогорском монастыре (сейчас - Пушкинские Горы Псковской области). Погребение состоялось 18 февраля по новому стилю.