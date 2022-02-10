Культура

Поучаствовать в международном конкурсе уличной культуры и спорта предлагают псковичам

Жителей Псковской области приглашают принять участие в международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», пятый сезон которого стартовал 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На протяжении 5 лет премия вручается лучшим творческим и спортивным деятелям в области хип-хоп культуры, граффити, воркаута, скейтбординга, паркура, бизнеса и других. Каждый желающий может заявить о себе и представить свои проекты. В период с 2018 по 2021 год участниками проекта стали 120 тысяч человек из 36 стран.

Участников оценивают профессиональные эксперты из 15 стран мира - представители уличной культуры, хип-хоп культуры, сфер дизайна, видеопродакшена, молодые предприниматели, представители общественных организаций, всемирно известные уличные художники и танцоры. Международная конкурс-премия «КАРДО» входит в топ-100 лучших проектов, поддержанных фондом президентских грантов.

Принять участие в премии может каждый, кто связывает жизнь с уличной культурой, в возрасте от 16 лет, прикрепив заявку на официальном сайте «КАРДО». Проект разделен на три этапа, все мероприятия которых продлятся с 1 февраля по 11 сентября:

1 этап - старт онлайн-регистрации, в рамках которой участники должны рассказать о себе, своей команде, проделанной работе (1 февраля — 1 мая).

2 этап - творческий этап, во время которого 45 международных экспертов не менее чем из 15 стран мира представят творческие задания и по результатам их выполнения определяет топ участников, к которым на финальных мероприятиях присоединится команда, прошедшая региональный отбор.

3 этап - финалы, проходящие в Белгороде в течение 5 дней, на которые приедут не только лучшие российские, но и международные деятели уличного искусства и спорта.

Организаторами премии выступают Росмолодежь, общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России» и молодежная общественная организация «Оффбитс». Проект реализуется при поддержке министерства спорта РФ, Фонда президентских грантов, Россотрудничества и федерального государственного бюджетного учреждения «Роскультцентр».