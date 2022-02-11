Культура

Стало известно, когда Анастасиевскую часовню отодвинут от Ольгинского моста

Анастасиевскую часовню передвинут в июле - сентябре 2022 года. Об этом сообщил председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ваим Нэдик в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Часовню отодвинут примерно на 40 метров, чтобы не мешать реконструкции Ольгинского моста, которая планируется в будущем, добавил руководитель профильного комитета.

В настоящее время в рамках договора АНО «Возрождение» с частной организацией в часовню провели освещение. Кроме того, уже завершилось составление научно-проектной документации по сохранению этого объекта.

Гость студии обратил внимание, что при оформлении документации возникли трудности с правоустанавливающей документацией на земельный участок. Памятник федерального значения окружен землей региона, что осложняет проведение работ на нем.

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«Пока мы будем ждать полгода, чтобы "Росимущество" согласовало какую-то историю, нам, может, и сохранять будет нечего. Я считаю, что это тема для законодательной инициативы», - подчеркнул Вадим Нэдик.