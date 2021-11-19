Культура

Электрическое отопление появится в псковской Анастасиевской часовне

Электрическое отопление и освещение появятся в псковской Анастасиевской часовне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Ирина Мельникова.

«Подключение электричества проводят сотрудники "Россетей" в рамках музейного договора. Это плановое подключение электричества. Работы проводятся в рамках музеефикации памятника. Теперь появится возможность контролировать температурный и влажностный режим внутри часовни, а также организовать реставрацию», - пояснила Ирина Мельникова.

Фото: Сообщество ВКонтакте «Фрески Пскова»

Благодаря введению ограниченного подогрева фрески на стенах часовни, выполненные по эскизам Николая Рериха, будут лучше сохраняться.

«Однако введение обогрева - это очень длительный процесс. Нельзя сразу включить обогреватель на полную мощность. Делать это необходимо постепенно, регулярно отслеживая процесс. Мы не допустим ошибок, которые были сделаны в Троицком соборе, где при резком включении отопления и сильном нагревании воздуха высох иконостас», - подчеркнула сотрудник музея.

Хранитель часовни совместно с климатологом Псково-Изборского музея-заповедника, в сфере интересов которых находится Анастасиевская часовня, будет еще долгое время контролировать обогрев памятника, добавила Ирина Мельникова.

Кроме того, в будущем в часовне планируется реставрация фресок. В настоящее время благотворительный фонд Елены Рерих собирает деньги на их восстановление. Когда удастся получить необходимую сумму, а также провести реконструкцию внешнего облика часовни, художники приступят к работе над фресками.

«Экскурсии в Анастасиевскую часовню сейчас не проводятся. Обычно объектом показа были фрески и интерьеры часовни, однако в настоящее время все это находится в профилактической заклейке. Специальная бумага покрывает всю поверхность стен и защищает их. Вновь посетить часовню туристы смогут по окончании восстановительных работ», - заключила сотрудник Псково-Изборского музея-заповедника.