Культура

Георгий Василевич: Именно в ХХ веке память о Пушкине стала составляющей нашей жизни

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стартовали XXV Февральские музейные чтения памяти Семена Гейченко, общая тема которых в этом, юбилейном для музея году — «Пушкинский Заповедник в ХХ веке».

Семен Гейченко, первый послевоенный директор музея-заповедника. Фото из фондов «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, конференцию, посвященную столетию Пушкинского Заповедника, открыл директор «Михайловского» Георгий Василевич. В своем приветственном слове он подчеркнул: именно в ХХ веке «…память о Пушкине стала не просто историей о поэте, прозаике, историке, создателе «толстых журналов», а неотъемлемой составляющей нашей жизни. Это и по сей день не просто позволяет нам преодолевать границы между столетиями — пушкинским XIX и ХХ, и вот теперь уже нашим XXI, но и подкрепляет надежду, что жизнь сильнее небытия».

Первое заседание конференции начали с сообщения хранителя музея-усадьбы «Петровское» в составе Пушкинского Заповедника, кандидата филологических наук Любови Козминой о собирательской деятельности Семена Гейченко в контексте авторской экспозиции 1977 года в музее Ганнибалов.

Речь в выступлении, в частности, шла о значении подлинных и типологических предметов для рождения эмоционального отклика у посетителя экспозиции, о колоссальной работе, которую проделал Гейченко для наполнения воссозданной усадьбы «царского арапа». Не обошла хранитель и историю «псевдопортрета» Абрама Ганнибала, который был введен в постоянную экспозицию музея в августе 1977 года, а затем исключен из нее, отметили в музее.

В настоящее конференция, программа которой рассчитана на два дня, продолжает свою работу.