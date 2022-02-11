Культура

«Разбойная песня» из «Капитанской дочки» стала кульминацией первого дня научных чтений в «Михайловском»

«Разбойная песня» из «Капитанской дочки» стала кульминацией первого дня научных чтений в «Михайловском». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

«В великолепном исполнении Анастасии Кузнецовой, хормейстера и солистки Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого на сегодняшнем заседании XXV Февральских музейных чтений памяти Семена Гейченко прозвучала песня "Не шуми, мати зеленая дубрава"», - отметили в музее.

По словам сотрудников музея, это пение стало блестящей иллюстрацией к совместному докладу собственно Анастасии Кузнецовой и Эльмиры Афанасьевой, доктора филологии, главного научного сотрудника Института русского языка имени А. С. Пушкина. Доклад был посвящен фольклорной основе песни, оказавшей сильнейшее влияние на поэтику «Капитанской дочки».

Совместное выступление Эльмира Афанасьева назвала «небольшой исследовательской авантюрой». Она напомнила, что песню «Не шуми, мати зеленая дубрава» Пушкин использует в своей прозе дважды: в «Дубровском» где ее почти сразу, буквально на третьем стихе, «обрывает», и в «Капитанской дочке». Здесь текст фольклорного шедевра дан полно и расположен в «точке золотого сечения» повести (по другому определению — романа) с особым примечанием автора о том, что песня о виселице «…распеваемая людьми, обреченными виселице», потрясла его главного героя, дворянина и офицера Петра Гринева «…каким-то пиитическим ужасом».

Благодаря Анастасии Кузнецовой слушатели чтений смогли сравнить звучание подлинного фольклорного варианта песни (первая ее публикация была осуществлена еще в 1830 году в «Московском телеграфе») и более поздними, романсовыми, предназначенными для концертного исполнения, добавили в музее.

«При всей насыщенности и яркости первых, утреннего и вечернего заседаний наших чтений доклад "Фольклорная основа песни "Не шуми, мати зеленая дубрава" и ее влияние на поэтику «Капитанской дочки» А. С. Пушкина» можно назвать кульминацией этого конференц-дня», — подчеркнула участник чтений, хранитель музея-усадьбы «Петровское» в составе Пушкинского заповедника, кандидат филологических наук Любовь Козмина.

Завтра конференция, получившая название «Пушкинский Заповедник в ХХ веке», продолжит свою работу.