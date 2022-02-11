Культура

Первые лебеди прилетели в Пушкинский заповедник. ФОТО

Первых в этом году лебедей заметили на реке Сороть около мемориальной усадьбы «Михайловское» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: официальная страница музея в социальной сети

«Хранитель усадьбы Юлия Узенева смогла издалека сфотографировать трех птиц — этих первых вестников весны», - добавили в музее.

«Появление лебедей на озере — всегда маленькое чудо. Семья молодых белоснежных птиц на водной глади Маленца или Кучане являет собой завораживающее зрелище. Грациозные, изящные, со слегка распущенными крыльями, они плывут, внимательно осматривая просторы своей резиденции... За их плечами — длительный и очень утомительный перелет в несколько тысяч верст», — процитировали в музее фрагмент из книги-справочника Всеволода Курбатова «Животный мир Пушкинского Заповедника» («Михайловская пушкиниана», выпуск 55).