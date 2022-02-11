Культура

Всероссийская акция дарения книг пройдет в Пскове

Всероссийская акция дарения книг пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Библиотеки города Пскова присоединились к всероссийской акции «Дарите книги с любовью», которую ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводит с 7 по 14 февраля.

«Эта акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. В этот день люди всего мира стараются напомнить друг другу, что книга была и остается одним из самых желанных подарков. В рамках этой акции библиотеки города Пскова с благодарностью примут в дар от своих читателей книги любого содержания, желательно соответствующие специализации той или иной библиотеки», - пояснили в библиотеке.

Так, Детская экологическая библиотека «Радуга» на улице Новоселов в Пскове надеется пополнить свой фонд детскими книгами об экологии, о физической культуре, спорте, фитнесе и здоровом образе жизни для детей и подростков, о современном искусстве и психологии, а также произведениями из школьной программы по литературе, и новинками современной прозы для подростков, добавили в библиотеке.

Все дарители книг получат от библиотек именные сертификаты участников всероссийской акции.