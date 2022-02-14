Культура

«Псковского воина» представят на выставке в Санкт-Петербурге

Открытие выставки, посвященной 350-летию со дня рождения Петра Великого, состоится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге сегодня, 17 февраля. Как сообщает пресс-служба музея, среди работ художников там можно увидеть, в частности, образы древнерусских воинов.

«Интерфакс» уточняет, что на выставке представлены работы современных художников Базанова, Коноша, Кривоноса, Кожевникова, Емельянова, Ромасюкова, Новоселова.

Доминантой выставки станет графический портрет Петра I, выполненный Коношем. Рядом можно будет увидеть работу Горшенковой «Петр I на Неве». Интересен посетителям будет и диптих Кривоноса «Призрак Петербурга», состоящий из двух графических работ «Петр I» и «Петропавловская крепость».

Вниманию петербуржцев будет представлен этюд к картине Емельянова «Генерал П. И. Багратион», образы древнерусских воинов раскрываются в работах Любимовой «Русский витязь», «Перед боем. Новгородский дружинник XIV века», «Псковский воин».

Целый ряд картин посвящен Великой Отечественной войне. Это «Зайцев» Федорова, которая посвящена знаменитому участнику Сталинградской битвы, легендарному снайперу Василию Зайцеву, «Алтарь Победы» Фомкиной, «Перед рассветом» Новоселова, «Однополчане», «Прощай родимая сторонка» Иноземцева.