Культура

Псковская областная библиотека получила имя Валентина Курбатова

Псковская областная библиотека официально получила имя Валентина Курбатова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель кабинета имени В. Я. Курбатова Псковской областной универсальной научной библиотеки Мария Иванова.

Библиотека официально получила имя члена Союза писателей России прозаика, литературного критика, литературоведа Валентина Курбатова 14 февраля.

«Валентин Курбатов важен не только для Псковской области (хотя его здесь очень ценят, любят и хорошо знают), но и для всей России. Его творческое наследие - это наследие масштаба страны. Оно ценно как для русской литературы, так и для русского языка», - отметила Мария Иванова.

Также она подчеркнула, что литературовед дружил с руководством Псковской областной библиотеки. Валентин Курбатов приносил книги в библиотеку - за все время он подарил около 3 тысяч изданий. Также писатель выступал на мероприятиях библиотеки и презентовал свои книги.

В сентябре состоялись первые чтения памяти Валентина Курбатова, в рамках которых в библиотеке открыли кабинет его памяти.

«Кабинет - это не просто пространство. Как и любой другой отдел библиотеки, мы проводим мероприятия, например, сейчас завершился прием заявок на конкурс декламационного мастерства "Курбатов на каждый день". Рассказывать о его творчестве на страницах соцсетей, приглашать гостей, чтобы они оценили обстановку кабинета Курбатова. Это все - небольшие шаги по сохранению его памяти», - добавила Мария Иванова.

Большим шагом в этом направлении она назвала присвоение библиотеке имени Валентина Курбатова. «Это дает большие возможности для разговора о его творческом наследии», - подчеркнула она.

«Курбатов - не просто литератор. Он друг. Валентин Яковлевич со многими поддерживал дружеские, творческие и рабочие отношения. И именно знакомые с ним люди поддерживают кабинет и формируют общество друзей библиотеки. Из таких маленьких моментов, как статьи, фотоархив и аудиозаписи и собирается образ писателя, память о человеке. Это важно сохранить именно сейчас, пока прошло еще не так много времени, потому что чем дальше это от нас, тем сложнее это сделать», - сказала руководитель кабинета имени В. Я. Курбатова.

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Также она отметила, что библиотека готовит к работе портал памяти Валентина Курбатова, где будет собираться информация о нем в электронном виде.