Культура

«Партизанскими тропами» предлагают пройти псковичам в музее

Акция ко Дню защитника Отечества пройдет в Псково-Изборском музее 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

В 12:00 и 13:00 у главного здания псковского музея на улице Некрасова, 7 будет проведена интерактивная программа «Партизанскими тропами» для детей и сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» для взрослых.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

Интерактивная программа «Партизанскими тропами» посвящена истории Движения Сопротивления, существовавшего на временно оккупированной территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

«Приглашаем поплутать вместе с нами по партизанским тропам! Ведущий программы поможет участникам окунуться в эпоху военного времени и примерить необычные для себя роли. Кто-то станет стойким и непоколебимым разведчиком, который ни за что не сдаст врагу своих; кому-то выпадет роль находчивого и ответственного связиста, на плечах которого будет возлежать важнейшая миссия – держать связь отряда своего со штабом главенствующим; ну, а у кого-то открыт будет талант невиданный к шифрованию замысловатому, и будет молодец сей путать врага, сбивая его со следа своих сослуживцев», – пригласили псковичей организаторы.

Программа предназначена для детей старшего школьного возраста и родителей с детьми.

Мероприятие начнется в 12:00. Телефон для записи +7(811)2 66-33-11.

Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» посвящена военным страницам истории Пскова и Псковского края.

«Гостям будет предложена экскурсия по экспозиции "Псковский край в годы Великой Отечественной войны", на которой они смогут увидеть образцы вооружения, снаряжения, а также быта солдат Красной армии и вермахта. Экскурсовод мастерски поведает гостям о партизанской и подпольной борьбе с оккупантами, развернувшейся на территории Псковского края, а также переведет с молчаливого языка вещей то, что таят в себе документы, фотографии, листовки, типографское оборудование и одежда, представленные на экспозиции», – рассказали в учреждении.

Начнется экскурсия в 13:00. Телефон для записи +7(811)2 66-33-11.

Купить билет можно онлайн на сайте музея, в том числе по «Пушкинской карте» (кнопка «Купить билет», вкладка «Псковский музей»).

Для посещения обязательно наличие QR-кода, добавили в музее.