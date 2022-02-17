Культура

Проект псковских библиотекарей вошел в шорт-лист «Премии Рудомино»

Централизованная библиотечная система Пскова приняла участие в «Библиотечном диалоге стран СНГ и приграничных регионов», который провела в Сети Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке, участники мероприятия делились лучшими практиками международного межкультурного взаимодействия.



Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Заместитель руководителя централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко, в частности, рассказала коллегам из других регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь про проект «Открытый диалог культур», который псковские библиотекари ведут совместно с белорусскими коллегами.

По ее словам, все началось пять лет назад с проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия», за который в прошлом году на областном конкурсе «Талантливые и перспективные» псковские библиотекари получили гран-при. Потом библиотеки Пскова вместе с великолукскими и белорусскими библиотеками наводили «Книжные мосты дружбы» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а когда началась пандемия коронавируса придумали знакомить друг друга с культурной жизнью своих регионов по интернету и устраивать онлайн-концерты. Белорусские СМИ после этого «запестрели» заголовками: «Это было круто!», «Душевная встреча», «Бесплатно!», заметили в библиотеке.

Этот совместный псковско-борисовский проект вошел в шорт-лист «Премии Рудомино» по итогам 2021 года и теперь соревнуется за звание лауреата в номинации «Лучший международный библиотечный проект», «Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы» и «Выбор профессионального сообщества».