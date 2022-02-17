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Культура

На конкурс «Курбатов на каждый день» подано 115 заявок

18.02.2022 19:27|ПсковКомментариев: 0

Первый этап Всероссийского конкурса-акции декламационного мастерства «Курбатов на каждый день» завершен. В ходе его поданы 115 заявок на участие в шести возрастных категориях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, работы на конкурс присланы из Псковской, Иркутской, Мурманской, Калужской, Новгородской и Ульяновской областей, Москвы, Алтайского края и других регионов. В числе мест и Чусовой Пермского края — город юности Валентина Курбатова.

В рамках второго этапа экспертное жюри будет оценивать представленные на конкурс работы — видеоролики с декламацией отрывков из произведений Валентина Курбатова.

Познакомиться с работами можно в онлайн-формате. Позднее все они будут опубликованы для «народного» голосования в социальных сетях Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Результаты конкурса «Курбатов на каждый день» будут объявлены в годовщину смерти Валентина Яковлевича — 6 марта.

Председателем жюри конкурса стала гендиректор Псковской областной универсальной научной библиотеки, председатель Псковской библиотечной ассоциации Вера Павлова. Оценивать работы участников будут руководители и работники учреждений культуры, деятели искусства.

Напомним, Валентин Курбатов — один из наиболее выдающихся российских прозаиков и литературных критиков 21-го века. Он — автор многих книг, посвященных творчеству классиков русской литературы и художников, а также нескольких сотен статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии.

Деятель культуры за свои заслуги был удостоен премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды становился лауреатом премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награжден медалью Пушкина, а в 2016 стал обладателем еще одной государственной награды — ордена Дружбы. Президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию в области литературы и искусства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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