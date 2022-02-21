Культура

Окунуться в «мир грез, фантазий и воспоминаний» предлагают псковичам

Выставка Сергея Руднева «Квадраты жизни на Псковской земле» откроется в областной научной универсальной библиотеке 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Молодой автор работ родился в семье художников: его дед – народный художник России, преподаватель петербургской Академии Художеств и главный учитель в жизни своего внука, отец – доцент кафедры живописи СПбГХПА имени А. Л. Штиглица, мать – художник.

В 2019 году Сергей Руднев переехал в Псковскую область. Выставка «Квадраты жизни на Псковской земле» стала попыткой художника раздвинуть границы общепринятого понимания псковской земли как вместилища памятников архитектуры, и представить его многообразным миром со своими историями и персонажами. При этом художник опирается на известные локации: Псков и его Кром, Изборск и Мальская долина, Печоры, Тригорское, рассказали организаторы выставки.

«Живопись и графика Сергея Руднева напоминает пеструю сказочную лоскутную технику. Следы этой манеры нужно искать в образовании: изначально автор учился на текстиле в СПбГХПА имени А. Л. Штиглица, впоследствии перешел на кафедру "Интерьер и оборудование". Но от работы с тканями в его станковом творчестве появилось смешение декоративности, живописности и строгих линий», – пояснили в библиотеке.

На выставке будут представлены более 20-ти пейзажей, портретов и натюрмортов.

«Мой стиль – это взаимодействие архитектуры и природы, цветов и животных, небесных светил и природных явлений. Я окунаю зрителя в мир грез, фантазий и воспоминаний, где реальные события преломляются сквозь призму чувств и эмоций. Отсюда и сказочность, ведь в душе мы все дети, а родом – из деревни», – прокомментировал художник.

Мероприятия пройдет в 18:30 по адресу: улица Профсоюзная, 2, 3-й этаж.