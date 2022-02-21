Онлайн-квест об истории оружия предлагают пройти псковичам

Ко Дню защитника Отечества Музей Победы совместно с порталом «Узнай Москву» запустил онлайн-квест об истории оружия. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея, пройти тематическую викторину «Оружие Победы» можно на сайте.
Фото: пресс-служба Музея Победы
Онлайн-квест познакомит пользователей с образцами вооружения и техники времен Второй мировой войны, представленными в экспозициях Музея Победы, а также фактами о прославленных конструкторах стрелкового оружия. Викторина включает 10 вопросов, посвященных экспонатам Музея Победы. Пользователи совершат онлайн-прогулку по залам музея и открытым площадкам боевой техники, узнают больше об истории создания оружия, которое использовалось в период Великой Отечественной войны, увидят уникальные экземпляры вооружения разных стран.
Ранее сообщалось, что реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Псковской, Тверской, Московской, Смоленской областях, 23 февраля представили в Музее Победы в Москве.