Культура

Онлайн-квест об истории оружия предлагают пройти псковичам

Ко Дню защитника Отечества Музей Победы совместно с порталом «Узнай Москву» запустил онлайн-квест об истории оружия. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея, пройти тематическую викторину «Оружие Победы» можно на сайте.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Онлайн-квест познакомит пользователей с образцами вооружения и техники времен Второй мировой войны, представленными в экспозициях Музея Победы, а также фактами о прославленных конструкторах стрелкового оружия. Викторина включает 10 вопросов, посвященных экспонатам Музея Победы. Пользователи совершат онлайн-прогулку по залам музея и открытым площадкам боевой техники, узнают больше об истории создания оружия, которое использовалось в период Великой Отечественной войны, увидят уникальные экземпляры вооружения разных стран.

«На открытых площадках Музея Победы размещено более 400 образцов техники и вооружения стран-участниц Второй мировой войны. Отвечая на первый вопрос викторины, пользователям предлагается вспомнить, образцы из каких стран, помимо СССР, можно увидеть на площадке музейного комплекса. Второй вопрос - о разделе экспозиции "Подвиг Народа", где воссоздан заводской цех. Там женщины и дети собирают пистолет-пулемет, который стал самым массовым в годы Великой Отечественной войны (за этот период было выпущено 6 миллионов единиц этого оружия). Виртуальным посетителям предлагают ответить, о каком оружии идет речь. Среди заданий также вопросы об оружии московских ополченцев, элементах конструкции пистолета ТТ (Тульский Токарев), винтовке Мосина, самолетах, танках и т. д.», - рассказали в музее.

Ранее сообщалось, что реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Псковской, Тверской, Московской, Смоленской областях, 23 февраля представили в Музее Победы в Москве.