Общество

Найденные на местах боев в Псковской области реликвии выставят в Москве

Реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Псковской, Тверской, Московской, Смоленской областях, представят 23 февраля в Музее Победы в Москве. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в музее, однодневную выставку в честь Дня защитника Отечества подготовило поисковое объединение «Тризна».

Фото: Музей Победы

Посетители увидят около 100 предметов времен Великой Отечественной войны. Это личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта. Гости Музея Победы смогут подержать в руках реальные пистолеты-пулеметы и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», а также пистолеты Нагана и ТТ.

Во время работы выставки поисковики расскажут о прошедших экспедициях, о деятельности по идентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и прошлого года. «Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. И мы очень рады нашему сотрудничеству с Музеем Победы, которое продолжается уже 15 лет», - подчеркнул руководитель поискового отряда «Тризна» Кирилл Долинский.