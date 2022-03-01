Археологи оценили необходимость сдвигать сроки сдачи Троицкого моста из-за найденной церкви

Сроки сдачи Троицкого моста в Пскове не будут сдвигаться из-за найденной возле него каменной постройки. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте археологического центра Псковской области.
В комментариях к записи о найденной в районе Троицкого моста церкви один из подписчиков предположил, что теперь ремонт моста затянется. «Находка никак не повлияет на ход строительства», - последовал ответ.
Напомним, Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.