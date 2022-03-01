Культура

«Уникальные люди»: танцоры из Себежа стали призерами всероссийского фестиваля

Танцевальный дуэт из Псковской области стал лауреатом III степени на всероссийском фестивале «Уникальные люди» в Иваново. Об этом Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

Ирина Алексиевец и Валерий Сапега представляли на фестивале Себеж. Они выступили с бальным танцем в рамках конкурса «Уникальные танцы».

«Жюри высоко оценило хореографию и талант танцоров из Псковской области. Ирина Алексиевец и Валерий Сапега стали лауреатами III степени, кроме того, Ирина Алексиевец получила благодарность за творческое развитие людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказали в учреждении.

Фестиваль «Уникальные люди» стартовал 1 марта и продлится до 4 марта включительно. В этом году в программе – очные туры конкурса жестового пения «От сердца к сердцу» и фестиваль хореографии «Уникальные танцы».

На конкурсе участники инклюзивного танца представили яркие хореографические постановки в разных направлениях: от народной хореографии до современного и бального танца. Всего в «Уникальных танцах» соревновались 20 коллективов, лучшие выступления были отмечены дипломами лауреатов, добавили в центре народного творчества