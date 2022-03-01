Культура

«Живая классика» прозвучит в исполнении юных псковичей

Лучшие подростки-чтецы из Псковской области встретятся на муниципальных этапах конкурса «Живая классика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда «Живая классика».

Фото здесь и далее: пресс-служба фонда «Живая классика»

В течение марта во всех регионах страны пройдут городские и муниципальные этапы крупнейшего детского конкурса чтецов. Участие в них примут более 30 тысяч ребят, которые уже победили в классных и школьных этапах – их чтение прозаических отрывков из самых разных произведений жюри посчитало самым ярким и выразительным, рассказали организаторы.

Муниципальный этап – еще одна ступень на пути к победе в конкурсе юных чтецов. Здесь в жюри войдут местные артисты, писатели, преподаватели театральных вузов, журналисты и представители сферы образования. Ребята будут читать отрывки прозы продолжительностью до 3 минут. Трое победителей каждого муниципального этапа отправится на региональный финал, рассказали в фонде.

Победители муниципального этапа получат призы от по спонсоров конкурса – электронные и аудиокниги «Литрес», подписку на 1,5 месяца на сервис электронных и аудиокниг «Сторител», сертификаты от книжного магазина «Лабиринт». Победители конкурса получат возможность записать аудиоверсии книг для приложения «НЭБ "Свет"».

Параллельно с всероссийским конкурсом «Живая классика» проходит в 83 странах мира. В финале российского и международного финала выступят лучшие из лучших – 20 финалистов «Живой классики», отметили организаторы.

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Фонда президентских грантов.