Культура

Призером всероссийского конкурса стала исполнительница на гуслях из Пскова

Студентка Псковского областного колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова Софья Урванцева стала лауреатом 2 степени III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Территория гуслей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Изображение: Псковский областной колледж им. Н. А. Римского-Корсакова

Конкурс проходил в Москве с 25 по 27 февраля. В нем приняли участие более 70 солистов и 16 ансамблей гусляров из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Чебоксар, Пскова. В состав профессионального жюри конкурса вошли концертирующие музыканты, ведущие преподаватели по классу гуслей столичных консерваторий, заслуженный артист России, рассказали в колледже.

В возрастной группе, где выступала Софья (от 16 до 18 лет), участвовали 10 конкурсантов, в числе которых: студенты колледжа им. Гнесиных (Москва), колледжа МГИМ им. Шнитке, областного колледжа из Коломны, Санкт-Петербургского музыкального лицея, Санкт-Петербургского музыкального училища им. Мусоргского, Владимирского областного колледжа им. Бородина.

«Софья выполнила все поставленные перед ней творческие и технические задачи. В сопровождении концертмейстера Марии Трофимовой молодая исполнительница выступила ярко, эмоционально, была убедительна на сцене несмотря на то, что прослушивание проходило в вечернее время», - отметила преподаватель колледжа по классу гуслей звончатых Ирина Ершова.