Культура

Бесплатно на 14 выставок: «Михайловское» приглашает на «Культурные выходные»

Государственный Пушкинский Заповедник в понедельник, 7 марта, объявляет бесплатный вход на все выставки, работающие в Научно-культурном центре учреждения (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) и в музеях-усадьбах — всего 14 названий.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», такой подарок всем жителям и гостям региона сделан в рамках всероссийской акции «Музейные выходные». По стране она в этот раз проходит в период с 6 по 8 марта, заявлена в рамках Года культурного наследия народов России и приурочена к празднованию Международного женского дня.

В музее добавили, что по такому случаю в выставочных залах и в усадьбах уже оборудованы специально оформленные фотозоны. Любой посетитель при желании сможет сделать здесь фотосессию или даже записать небольшой ролик. Отснятые материалы устроители акции призывают выложить в соцсетях с актуальными хэштегами: #КультурныеВыходные, #ГодКультурногоНаследияНародовРоссии, #ВеснеДорогу, #ВстречаемВесну, #ВамЛюбимые, #8марта, #МеждународныйЖенскийДень и так далее.