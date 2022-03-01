Культура

Призыв не отдавать древние артефакты иноземцам опубликовали псковские архивисты

Призыв не отдавать древние артефакты иноземцам, адресованный жителям Псковской губернии 1919 года, опубликовали сотрудники Государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: Государственный архив Псковской области / «ВКонтакте»

«Пусть же иноземцы любуются нашей стариной и изучают ее, но мы не должны допускать, чтобы наши исторические памятники переходили в чужие руки. Будем их бережно хранить, ибо они нужны не только нам, но и нашим потомкам», - такие строки можно прочесть в воззвании к населению Псковской губернии. Документ сегодня хранится в фонде Великолукского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1919 год.

Жителей губернии призывали сохранять археологические артефакты, древнее оружие, картины, старинную мебель, фарфор, книги, предметы русского костюма. За порчу перечисленных предметов «вы можете ответствовать перед Советской властью», отмечалось в обращении.

«Пусть никто не скажет, что русский народ, получив гражданскую свободу. Умел только разрушать и портить и не умел создать, устроить и сберечь», - говорилось в документе.

Архивисты и сегодня призывают следовать рекомендациям по сохранению предметов истории. «Время идет. И теперь важно сохранить предметы 20 столетия, предметы быта, переписку бабушек и дедушек, фотографии, кинопленки. Все это – детали истории, которые смогут рассказать нашим потомкам об условиях жизни в XX веке», - добавили они.