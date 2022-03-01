Культура

Фестиваль «Псковские жемчужины» соберет мастеров в марте

Фестиваль «Псковские жемчужины» пройдет в областном центре с 23 по 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном доме детства и юношества «Радуга».

Открытие фестиваля состоится 23 марта в 11:00 в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса (улица Народная, 20).

«Приглашаем всех желающих посетить мероприятие, разделить с участниками радость долгожданной встречи и поддержать их морально. После двух "ковидных" лет виртуального общения и работы в дистанционном режиме педагоги дополнительного образования, члены жюри и конкурсанты наконец-то смогут полноценно общаться и обмениваться опытом», – организаторы.

Фестивальный конкурс проводится в семи номинациях: солист-вокалист, сказитель, мастер-золотые руки, реконструкция костюма, солист-танцор, исследовательская деятельность, солист-музыкант.

Заявки на участие сделали коллективы из Великолукского, Опочецкого, Красногородского, Невельского, Печорского и Пыталовского районов. Областной центр будут представлять коллективы «Скоморошина» детского центра «Надежда» и «Виноградный лужок» Дома детского творчества.

Фестиваль открывает широкие перспективы победителям регионального и всероссийского этапов. Наличие дипломов лауреата – солидный бонус при поступлении в колледжи и вузы, отметили в учреждении.

«Из года в год фестиваль "Псковские жемчужины" убеждает в справедливости слов отечественных классиков о народе как неиссякаемом источнике духовных ценностей. По-прежнему непрофессиональное творение простого народа, фольклор, побуждает все новые и новые поколения россиян учиться чувствовать неразрывную связь со своими предками и землей, ощущать "русский дух"», – добавили организаторы.

Фестиваль более 20 лет проходит при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.