Культура

Фортепианные сонаты Моцарта прозвучат в псковском колледже

Открытие VIII Псковского открытого (международного) фестиваля-конкурса ансамблевого музицирования, посвященного 350-летию Петра I, состоится 18 марта в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

На торжественном открытии конкурса выступит сводный академический хор колледжа искусств (художественный руководитель и дирижер Инна Суровицкая), в исполнении которого прозвучат канты Петровской эпохи.

Перед участниками и гостями конкурса с концертной программой выступит пианист, лауреат международных конкурсов, доцент Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, член жюри конкурса Алексей Токунов. Он исполнит фортепианные сонаты В. А. Моцарта (ми-бемоль мажор и фа мажор) и Л. Бетховена (№14 «Лунная»), а также Экспромт ля-бемоль мажор Ф. Шуберта.

Доцент Берлинской высшей школы музыки имени Ганса Эйслера и Гамбургской высшей школы музыки и театра, член жюри Никита Волов в качестве музыкального поздравления участникам конкурса ансамблевого музицирования представит видеозапись своего концертного исполнения в дуэте с альтистом Германом Цакуловым. Музыканты исполнят Скерцо до минор для скрипки и фортепиано Иоганнеса Брамса из коллективной сонаты Р. Шумана, А. Дитриха, И. Брамса.

Напомним, что этот конкурс традиционно проводится раз в три года и собирает ансамбли юных музыкантов из разных уголков Псковской области и других регионов России, а также ближнего зарубежья.

В этом году на отборочных конкурсных прослушиваниях областного тура свои выступления представили 64 ансамбля по пяти номинациям.

19 марта в финальных прослушиваниях примут участие 58 ансамблей, в числе которых: 24 фортепианных, 8 камерных, 7 инструментальных, 5 академических вокальных и 7 эстрадных ансамблей из детских музыкальных школ и школ искусств Москвы, Пскова, Великих Лук, Порхова, Невеля, Плюссы, Острова, Новоржева, Дедовичей, Пушкинских Гор, Усвят, Великолукского района, а также колледжа искусств. 8 ансамблей выступят в номинации «Концертмейстерское мастерство».

Цель конкурса - развитие и совершенствование ансамблевого исполнительства, популяризация классической, народной и современной музыки, выявление одарённых учащихся - исполнителей.

Концерт начнется в 17.00 в концертном зале колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход на концерт свободный.