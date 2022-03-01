Культура

Вера Емельянова назвала сотрудников «Михайловского» хранителями национального кода

Торжественный вечер, посвященный столетию послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника, прошел сегодня в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, церемонию начали с поздравления от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в адрес коллектива, а подарком «Михайловскому» от администрации Псковской области стало выступление заслуженного коллектива народного творчества России, псковского ансамбля «Сказ».

Особую благодарность музейщикам выразила и первый заместитель губернатора Вера Емельянова, назвав сотрудников «Михайловского», хранителями национального кода.

В заповеднике отметили, что более сорока специалистов, занятых в различных службах и подразделениях музея сегодня были удостоены благодарностей министра культуры Российской Федерации, благодарностей, благодарственных писем и грамот от администрации Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, комитета по культуре Псковской области, администрации Пушкиногорского района, знака «За заслуги перед районом» Пушкиногорского района Псковской области.

Напомним, что история музея, который сегодня называется «Михайловское», началась еще в 1899 году. Тогда к столетию со дня рождения поэта на народные пожертвования родовое имение Пушкиных было выкуплено у его наследников в государственную собственность. Чуть более чем через десять лет, в 1911 году, в усадьбе сельца Михайловского был открыт пушкинский музей — по сути, первый государственный литературный музей-усадьба в мемориальном пространстве.

В дни революционной смуты, в 1918 году, Михайловское, Петровское, Тригорское и другие имения, до октябрьского переворота принадлежавшие потомкам родственников, друзей и знакомых Пушкина, были сожжены. И только Постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года села Михайловское, Тригорское и могила А. С. Пушкина были объявлены заповедными.

Юбилейные торжества в Пушкинских Горах продолжатся 18 и 19 марта. Жителей и гостей ждут на концертах и выставках, подготовленных специально к нынешнему празднику. Все события праздничной программы бесплатны для зрителей и слушателей, подчеркнули в музее.