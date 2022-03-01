Культура

«…Стих о любви» пели сегодня в Георгиевском храме на Ворониче

Общей молитвой в воссозданном Георгиевском храме на городище Воронич в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начался второй день празднования столетнего юбилея «Пушкинского уголка» на Псковщине.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, литию по С. С. Гейченко и другим сотрудникам музея, которых уже нет в живых, отслужил протоирей Михаил Иванов, настоятель храма Казанской Божией Матери в поселке Пушкинские Горы. Сослужил ему давний друг и соратник «Михайловского», иерей Евгений Ковалев, настоятель церкви Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы в Пскове. В каноническом богослужении также принимали участие артисты Русского хора и ансамбля «Вервица» Санкт-Петербургского государственного института культуры.

По окончании службы музыканты дали большой концерт духовной музыки в храме. Назвали его «Сей стих о любви». В программу выступления включили духовные песнопения разных эпох — от русских путевых распевов последней четверти XV столетия до «Покаянного стиха» Георгия Свиридова.

В музее уточнили, что Русский хор совместно с ансамблем народных инструментов «Русский стиль» и ансамблем кафедры хореографии СПбГИК даст сегодня еще один большой, праздничный концерт в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское», в 16.00. Все события юбилейной программы для зрителей и слушателей бесплатны.