Культура

Пуховый платок с профилем Пушкина подарили псковскому музею

Оренбургский пуховый платок с профилем Пушкина подарили музею-заповеднику «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Необычный подарок к столетию послереволюционного возрождения заповедника привез директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, специально к юбилею «Михайловского» мастерицы из Предуралья связали традиционную «паутинку» с профилем поэта. Этот платок выполнен в единственном экземпляре, подчеркнул Юрий Комлев и напомнил об особой любви оренбуржцев к Пушкину — не в последнюю очередь, за «Капитанскую дочку», действие которой разворачивается в их родных местах.

Напомним, что первую выставку из своего собрания – графику русского художника Василия Звонцова – музейщики «Михайловского» организовали в августе 2020 года. А годом ранее сотрудники Оренбургского музея изобразительных искусств показывали гостям и жителям Святогорья свою экспозицию, подготовленную по материалам из единственной в России, уникальной коллекции пуховых платков, созданных в XX-XXI столетиях.