Культура

Не каждому выпадает счастье «поучаствовать в столетии» - псковский художник

Выставку работ современных псковских художников, посвященную столетию послереволюционного возрождения Пушкинского Заповедника, сегодня торжественно открыли в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационной службе учреждения.

Представляя новую экспозицию ее первым посетителям, руководитель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк сказал, что далеко не каждому художнику выпадает счастье «поучаствовать в столетии», поэтому для каждого из двадцати авторов, чьи работы представлены здесь на суд зрителей, это очень серьёзно, волнительно и «…как-то особенно по-настоящему».

В музее напомнили, что псковские художники активно и плодотворно сотрудничают с музеем практически с первых послевоенных лет. И в настоящее время живописцы и графики почитают за честь участвовать в разноплановых выставочных проектах музея — в персональных и сборных показах как в области, так и за её пределами, по всей России и за рубежом.

Художники охотно приезжают в Святогорье на пленэры, творческие встречи, мастер-классы. В фондах «Михайловского» сегодня хранится немало работ псковских авторов, принадлежащих к разным поколениям, работающих в разных стилях и техниках; и отрадно, что это собрание ежегодно пополняется новыми картинами, добавили в музее.

Напомним, что новую экспозицию развернули в музейном научно-культурном центре (Пушкинское Горы, бульвар Гейченко, 1). Выставка будет работать здесь до 15 мая.