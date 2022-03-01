Культура

Народный артист Олег Погудин дал концерт-воспоминание в «Михайловском»

Заключительным событием трехдневного праздника по случаю столетия послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника стал концерт народного артиста России Олега Погудина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, жители и частые гости Святогорья хорошо знакомы с творчеством артиста. Он уже давно признался, что сбился со счета в попытке определить, сколько концертов здесь дал. Впервые он приехал в «Михайловское» в 1994 году. В разное время он выступал здесь с программами из военных песен и из песен Булата Окуджавы, исполнял старинные русские романсы, народные песни, классические вокальные пьесы на стихи Пушкина и Лермонтова, «песенки» Вертинского, шлягеры зарубежной эстрады.

Программа нынешней юбилейной встречи была построена как своего рода воспоминание о концерте 25-летней давности, когда Олег Погудин в дуэте с выдающимся петербургским гитаристом Михаилом Радюкевичем выступал на 75-летии «Михайловского». Со сцены прозвучали старинные романсы и вокальные миниатюры на стихи Пушкина. По традиции «пушкинский концерт» певец закончил «Кубком янтарным», а на бис спел знаменитое «Я Вас любил…»

Всемирно знаменитый исполнитель, удостоенный звания народного артиста России и многих других регалий, от «Серебряного гласа России», «Ангела Трубящего» и премии «Триумф» до Высочайшей Благодарности главы Российского Императорского Дома Е.И. В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны — давний друг музея и лично его директора Георгия Василевича. В одном из монологов, которыми певец по обыкновению перемежает музыкальные блоки, он поблагодарил заповедник, искренне сказав, что очень многим обязан и здешней земле с её гением места, и людям, которые работают в музее, потому что «…не будь этого в нашей жизни, не было бы и тех артистов, которые сейчас стоят перед вами».

Символично, что в этот раз Олег Погудин пел в музее не в сопровождении инструментального ансамбля, неизменно аккомпанирующего ему вот уже много лет, а только в сопровождении гитариста Михаила Радюкевича, как в самом начале своего творческого пути.