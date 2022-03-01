Культура

Выставку «Звук русского» приглашают посетить псковичей

Выставка «Звук русского» откроется в псковском Доме ремесел 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Выставка посвящена жизни и творчеству фольклорной исполнительницы из деревни Церковище Усвятского района Ольги Сергеевой, а также нематериальному культурному наследию Псковской области.

Выставка будет работать в Пскове два дня: 26 и 27 марта, затем отправится по культурно-досуговым учреждениям области.

Посетить ее может любой желающий бесплатно, открытие состоится в 26 марта в 13:00 на улице Некрасова, 8.

Выставочный зал работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу с 11:00 до 16:00. Телефон для справок: 62-23-34.