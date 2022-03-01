Культура

Презентация картин заслуженного художника России проходит в Великих Луках

Выставка произведений заслуженного художника России Алексея Большакова проходит в Великих Луках. Сегодня, 22 марта, в честь 100-летия живописца прошла ее презентация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете культуры городской администрации.

Фото: Государственный архив Псковской области

Увидеть работы живописца можно до 9 апреля в выставочном зале «Мир искусств» в Детской художественной школе имени А. А. Большакова на улице Некрасова, 6/1

Фото здесь и далее: группа «Псковский Монмартр» в соцсети «ВКонтакте»

Как сообщает Государственный архив Псковской области, Алексей Большаков родился в Петрограде в семье, в которой «особое значение уделялось искусству». «Не случайно еще мальчиком он стал проявлять интерес к рисованию. Потом была художественная школа при Академии художеств, наконец, и сама Академия распахнула для талантливого Алеши свои двери. Но едва это произошло, началась война. Алексея призвали, после ускоренного обучения в пехотном училище он был отправлен в действующую армию. На Смоленщине командовал взводом, служил в штабе батальона, освобождал южные районы Псковской области в составе 332-й стрелковой дивизии 4-й Ударной армии. Закончил войну под Кенигсбергом», - рассказали в архиве.

Уже после войны он работал в Литовской ССР, в том числе художником-декоратором театра оперы и балета Литовской ССР. А в 1952 году Алексей Большаков переехал в Великие Луки. «С этим городом сплелась его дальнейшая жизнь, именно здесь он создал свои лучшие работы», - отметили в учреждении.

Алексей Большаков получил звание заслуженного художника России в 1998 году. В том же году он был отмечен премией администрации региона в области изобразительного искусства. Художник умер в 2014 году.