Культура

Погадать на варежках народа сето приглашают псковичей

Выставка этнографической фотографии «Русские и сето: одна земля – общая история» пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека

«Сотни лет русские и сето, малочисленный народ православной веры, но с языком финно-угорской группы, живут вместе на территории Печорского района, заимствуя друг у друга элементы культуры и быта, традиции и обряды. Несмотря на то, что народ сето не имел письменности, до наших дней дожило их богатейшее и разнообразное народное творчество: песни, музыка, танцы, сказки, предания, пословицы, загадки, игры», – рассказали в библиотеке.

На открытии выставки сотрудник музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово Эне Лыйв поведает о старинных обычаях и обрядах своего народа, вместе с внучками она исполнит песни сето («леэло»), которые внесены в Список духовного культурного наследия ЮНЕСКО. Она познакомит всех с народным костюмом и традиционной кухней сето, а в завершение вечера проведет гадание на варежках с сетоским орнаментом.

Активистка этнокультурного общества сето Елена Вариксоо расскажет о возрождении традиций сето в печорской лингвистической гимназии. В пространстве выставки будет представлена уникальная книга «Экспедиция Музея человека в Эстонию. Борис Вильде и Леонид Зуров в Сетомаа (1937-1938)», над которой трудился международный коллектив авторов из Франции, России и Эстонии. Книга представляет собою исследование археологии и этнографии Печорского края и уникального народа сето.

Выставка «Русские и сето: одна земля – общая история» является частью масштабной программы Центральной городской библиотеки «Прялка, пряник и птица Сирин», которая осуществляется в год культурного наследия народов России. Ее организовали государственный заповедник «Изборск» и Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето».

Открытие выставки состоится 25 марта в 17:00.

