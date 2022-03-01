Культура

Три выставки откроются в псковском Доме ремесел 1 апреля

Три выставки откроются в псковском Доме ремесел 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме ремесел.

Картина Елены Десятовой / Дом ремесел

Здесь откроется персональная выставка резчика по дереву из Пыталовского района Вячеслава Веселикова «Моя резьба. Вчера. Сегодня. Завтра». Мастер представит около 70 различных экспонатов.

В этот же день откроется выставка работ художницы Елены Десятовой «Разнообразие». Ее посетители увидят яркие весенние картины с цветами и пейзажами. Это будет уже вторая выставка художницы в Доме ремесел.

Воспитанники народной самодеятельной студии изобразительного искусства «Волшебная мастерская» (руководитель Светлана Боярская) представят свои работы на выставке «Пасхальный перезвон».

Открытие выставок состоится в 16.00. Все они будут работать в течение апреля. Входной билет стоит 50 рублей.

Время работы выставочного зала Дома ремесел: понедельник – пятница 10.00-17.00; суббота 11.00-16.00.