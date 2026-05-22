В Изборске отмечают день небесного покровителя древнего города 22 мая

22 мая в Изборске отмечают день небесного покровителя древнего города, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Весенний праздник посвящен Святителю Николаю – самому почитаемому святому во всем христианском мире, покровителю мореплавателей и воинов, купцов, путешественников и детей. Святителя Николая величают «Чудотворцем», «Угодником». Лик Святителя Николая можно увидеть в каждом храме, на самых почетных местах.

Никольский собор в Изборске построен в честь Святителя Николая в сороковые годы XIV века. Храм стал сердцем Изборска, символом города-воина. Об особом значении Изборска и его главного храма свидетельствует тот факт, что при учреждении в 1589 году Псковской митрополии её глава Мисаил получил титул епископа Псковского и Изборского, а Никольский храм стал кафедральным собором.

В Николин день верующие обязательно посещают храмы, подают милостыню нищим. В старину поутру умывались утренней росой, чтобы быть здоровыми.

В Николин день впервые выгоняли коней в ночное. Пастухи и конюхи справляли свой праздник. С этого дня начинаются основные сельскохозяйственные посадки, трава становится сочной – скот выгоняют пастись, зацветает луговая земляника и разнотравье.

На Николу Вешнего ещё не купались даже в тёплых краях. Считалось, что в водоёмы можно заходить только после Николы. Если погода 22 мая холодная, то надеялись, что к Троице всё выправится. Пошёл дождь 22 мая – к хорошему урожаю. Ночью гремит гром – установится хорошая погода. Рябина зацветет к 22 мая – осень будет короткой.