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Культура

Три в одном: о чем договорились псковские общественники

24.03.2022 15:27|ПсковКомментариев: 0

Вместе мы можем многое. Несмотря на скепсис, который часто вызывает это утверждение, есть масса примеров того, как мир менялся благодаря инициативе неравнодушных людей - волонтеров, которые в чистом поле строили приюты для бездомных животных, псковичей, которые превращали свой унылый двор в конфетку, доброхотов, которые дарили новогоднюю сказку детям-сиротам и одиноким старикам.

 

Бывали на нашей памяти и такие случаи, когда люди сообща спасали то, что им дорого. Например, осенью 2019 года псковские общественники всем миром били тревогу по поводу плачевного состояния уникального памятника нашего города - Гремячей башни. В те дни благодаря активности членов Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия удалось восстановить часть обрушившейся крыши, что помогло башне спокойно «перезимовать».

В течение нескольких лет председатель совета Наталья Савицкая вынашивала идею о встрече, которая бы объединила общественников. Логика понятна: если одна команда - это сила, то насколько эффективны могут быть сразу три совета! И наконец, этот план удалось воплотить в жизнь: 22 марта в Доме Беклешова состоялось первое в своем роде заседание трех Общественных советов, функционирующих при трех региональных комитетах - по охране памятников, по туризму и по культуре. Рассказываем, как это было, почему это важно и было ли тихо.

К общему знаменателю

Основной задачей встречи стало не просто знакомство, а поиск точек пересечения: общественники поделились результатами своей работы, рассказали о планах на будущее и выявили проекты, в которых могли бы помочь друг другу. 

Гремячая гора, ЮНЕСКО, территория Романовой горки, «мертвые души» в числе памятников регионального значения - эта проблематика в течение последних лет не единожды озвучивалась Общественным советом при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Более того - по целому ряду вопросов уже есть ощутимые подвижки.

Наталья Савицкая напомнила, что не без активного участия общественников был сформирован план управления объектами ЮНЕСКО в Пскове, привлечено внимание властей к судьбе Домика Стрельца в Печорах и Троицкого храма в Мелетово. Начались работы по реставрации храма Козьмы и Дамиана с Гремячей горы - впервые за долгие годы там были проведены раскопки, идет разработка проекта. Сдвинулся с места и вопрос с объектами, которые когда-то единым списком были внесены в реестр памятников, а сегодня либо находятся в руинированном состоянии, либо вовсе отсутствуют.

Цели Общественного совета при региональном комитете по туризму, по словам его председателя Елены Селецкой, заключаются в продвижении Псковского края и привлечении гостей из других регионов. С коллегами их объединяет внимание к проблемам благоустройства видовых объектов: хороший туризм сегодня - это хорошая инфраструктура. «Думаю, мы сможем найти общий язык и обратить внимание властей на сложности, которые существуют в этой теме», - сказала Елена Селецкая и заверила участников встречи в готовности к совместной работе.

Глава Общественного совета при комитете по культуре Елена Николаева также отметила, что у общественников есть точки пересечения интересов. В настоящий момент обновленный и явно помолодевший состав Совета ставит перед собой задачу вникнуть в проблему отсутствия дорожных указателей на объекты культурного наследия: не то что туристам - псковичам сложно найти подъезды к знаменитому храму в Мелетово.

Еще одна проблема, привлекшая внимание общественников от культуры, - грядущее в следующем году 700-летие Гдова. По мнению участников Совета, уже сейчас необходимо начинать подготовку к юбилею, продумывать программу празднования, обсуждать реальные перспективы создания музея заповедника «Ледовое побоище».

Как рассказала Елена Николаева, в планах у общественников также просветительские инициативы по продвижению богатейшего нематериального культурного наследия Псковщины. Здесь бы и туризм, кстати, подключить. О том, что наш край связан с Пушкиным и княгиней Ольгой, знают уже многие, а о том, что именно здесь зарождались и развивались гусельные и балалаечные традиции, - забывают даже местные жители. А значит, есть повод, как минимум, для большого фестиваля, который бы привлек внимание к этой теме.

Молодежная политика

Председатель Общественного совета при комитете по культуре также выразила тревогу за то, чем живет современная молодежь, как организован ее досуг. Если малыша можно отвести на спектакль в кукольный театр или на программу в планетарий, то школьнику Псков не может предложить ничего, кроме кино и торговых центров: многие постановки Пушкинского театра идут с пометкой 18+, а музейные проекты зачастую не вызывают интереса у подростков. Школьники плохо знают историю и культуру родного города - здесь бы помощь общественников была очень кстати, считает Елена Николаева.

Наталья Савицкая согласилась с мнением, что за время пандемии мы «потеряли молодежь» и предложила продумать о возможных формах вовлечения юношества и студенчества в жизнь Пскова. Рассказав о старте конкурса идей по сохранению и развитию территории Гремячей горы (подробности ЗДЕСЬ), она отметила, что в проектах, возможно, будут соображения об организации молодежного досуга в новом общественном пространстве - в формате клубов по интересам, мастерских или выставочного комплекса. Кстати, конкурс уже привлек внимание молодых людей: на днях стало известно о том, что в нем примут участие студенты архитектурного факультета СПбГАСУ.

Молодежь могут заинтересовать и инициативы комитета по охране памятников: заместитель директора - начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников», действительный член ИКОМОС Мария Лисенкова, которая приняла участие в объединенной встрече, рассказала о ежегодном фотоконкурсе «Люди и храмы», посвященный объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы», в котором могут принять участие, в том числе, школьники и студенты.

Работы должны быть посвящены современной жизни храмов и участию в ней людей. Лучшие фотографии будут представлены на выставке и опубликованы на сайте Службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

На отборочном этапе конкурсные работы принимаются до 31 мая этого года на электронную почту fotopskovunesco@yandex.ru. Подробную информацию о требованиях к работам можно получить на официальном сайте.

И вновь ЮНЕСКО

Да, без разговора о ЮНЕСКО вновь не обошлось. Само место обязывало: из окон Дома Беклешова видны сразу несколько объектов Всемирного наследия: храм Георгия со Взвоза и Мирожский монастырь.

По словам Натальи Савицкой, в настоящее время общественники чувствуют со стороны профильного комитета поддержку - речь идет не только о работе по сохранению и мониторингу состояния памятников ЮНЕСКО, но и об их популяризации.

«Мы нашли точки соприкосновения с общественностью, - подчеркнула Мария Лисенкова. - Составлен совместный план действий, так как одна из важных  задач для нас - достижение общественного согласия. Работа идет в положительном ключе». Орган охраны памятников также заинтересован в диалоге с другими Общественными советами, которые могли бы включиться в различные проекты. В числе ближайших - празднование 100-летия знаменитого архитектора, художника-реставратора, кузнеца Всеволода Смирнова. 4 апреля в Доме Беклешова откроется памятная выставка, посвященная его деятельности, работа над подготовкой материалов - в разгаре. Ну, а к июлю эта выставка переместится на улицу: псковичи и гости города смогут увидеть ее в полюбившемся формате баннерной экспозиции.

К разговору о популяризации объектов ЮНЕСКО присоединилась и известный псковский экскурсовод-переводчик Анна Богданова, презентовавшая на этой неделе авторское мобильное приложение «Сокровища Пскова» с адаптированными экскурсиями на русском и английском языках по 10 храмам Пскова, внесенным в список объектов Всемирного наследия.

Приложение можно скачать в App Store и Google play. Доступ к первой экскурсии по храму Богоявления с Запсковья для новых пользователей бесплатный, остальные девять экскурсий можно послушать, оплатив приложение. Реализация проекта стала возможной при грантовой поддержке Федерального агентства по туризму.

В мобильном приложении имеется карта с маршрутом, есть возможность перехода на Google Maps с координатами храмов, что позволяет легко найти к ним дорогу. Аудиоэкскурсия дополнена фотографиями, иллюстрирующими рассказ, что делает возможным использовать мобильное приложение и как аудиокнигу.

Обратите внимание: в ближайшие выходные, 26 и 27 марта, автор предоставит возможность разового бесплатного доступа ко всем экскурсиям. Не упустите шанс познакомиться с уникальной информацией, которую подготовил специалист, принимавший непосредственное участие в подготовке псковского досье для комиссии ЮНЕСКО.

Говоря о памятниках Всемирного наследия на уровне трех Общественных советов, по мнению Натальи Савицкой, сейчас важно не упустить из внимания процессы реставрации, которые планируются или уже начались на объектах. Это и храм Козьмы и Дамиана с Примостья, и Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, и храм Николы со Усохи. По мнению общественников, необходима максимальная прозрачность в информировании о ходе работ - это позволит, с одной стороны, избежать домыслов и слухов, с другой, поможет контролировать действия подрядчиков.

Впрочем, все это еще будет обсуждаться на предстоящих заседаниях Общественного совета. Не исключено, что эти темы прозвучат и на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Международного дня памятников и исторических мест (18 апреля). Это событие анонсировала Мария Лисенкова, сообщив, что оно пройдет, скорее всего, в Доме Беклешова. По ее словам, на мероприятии особенная роль будет отведена именно общественникам.

По результатам общего заседания три региональных Общественных совета пришли к соглашению о целесообразности продолжения совместной работы по сохранению, контролю за состоянием памятников и их популяризации и продвижению.

Общественники договорились, что осенью пройдет следующая совместная встреча, которую планируется посвятить обсуждению благоустройства Гремячей горы: к этому времени уже будет известен проект-победитель.

«Главное, чтобы наши сегодняшние договоренности развились в новые идеи, - подчеркнула Наталья Савицкая. - Органам власти нужна наша помощь. Самое время сесть за стол переговоров и предложить нашу объединенную поддержку».

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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