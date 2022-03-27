Культура

Участники псковского кинофестиваля посетили киностудию «Ленфильм»

Участники псковского кинофестиваля «Киномания на Великой» посетили киностудию «Ленфильм». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

В рамках областного фестиваля короткометражного молодежного кино «Киномания на Великой» состоялась поездка в Санкт-Петербург, где победители конкурса, участники киношколы и самые активные волонтеры проекта смогли посетить киностудию «Ленфильм».

Пресс-секретарь киностудии «Ленфильм» Артемий Аграфенин, который оценивал работы участников киноконкурса «Киномания на Великой», лично провел увлекательную экскурсию по самым интересным местам старейшей кинокомпании, отметили в молодежном центре.

Участники познакомились с историей «Ленфильма» благодаря не только интересному рассказу, но и живописным музейным инсталляциям с человеческими фигурами, которые располагались в пятом павильоне киностудии в рамках проекта «Пропавшие в кинохронике» от команды «Невский баталист».

В коридорах киноцентра можно было увидеть костюмы из знаменитых кинокартин, интерьерные комнаты с оригинальными декорациями и гараж с ретро автомобилями. Кроме того, участники мероприятия узнали о жизни современного «Ленфильма» и о том, какими проектами кинокомпания занимается в настоящее время.

По окончании экскурсии, организаторы фестиваля вручили киностудии «Ленфильм» и лично Артемию Аграфенину благодарность и памятные подарки за содействие в проведении фестиваля.