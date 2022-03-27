Культура

30 млн рублей направят на оборудование муниципальных музеев в Псковской области в 2023 году

Изменения в государственную программу Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева рассказала парламентариям о вносимых изменениях. Затем вице-спикер Виктор Остренко уточнил, какой объем средств выделяется на приобретение книг для библиотек. Также он напомнил, что президент обозначал необходимость в поддержке муниципальных местных музеев. «Предполагаются ли для этого средства?» - поинтересовался парламентарий.

Ольга Тимофеева сообщила, что в рамках федерального финансирования появилась статья на укомплектование библиотек книгами. Так, в прошлом году на это направили чуть более 3 млн рублей, в 2022 году — 3 млн 330 тысяч рублей.

Она напомнила, что в регионе насчитывается порядка 8 муниципальных музеев. «На данный момент в федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено порядка 30 млн рублей на наш регион с целью оборудования муниципальных музеев. Пока субсидия предназначена на оборудование. Хотим, чтобы хотя бы один муниципальный музей попал в программу капитального ремонта», - добавила Ольга Тимофеева.