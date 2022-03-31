Культура

Президентские гранты выиграли 11 проектов псковских НКО

11 проектов-победителей конкурса Фонда президентских грантов псковских некоммерческих организаций в области культуры, искусства и креативных индустрий получат федеральную поддержку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Реализация творческих инициатив жителей области будет софинансироваться на общую сумму в размере 18,6 миллиона рублей. Всего же на реализацию проектов-победителей будет направлено порядка 30 миллионов рублей.

Самый крупный грант получил мультиформатный арт-проект «Многоголосье 2022», автором которого выступает Великолукский дом культуры имени Ленинского комсомола. Проект направлен на популяризацию достижений известных великолучан, добившихся высот в своей профессиональной деятельности в области культуры и искусства.

Около 3 млн рублей грантовых средств будет направлено региональному благотворительному фонду развития «Святой равноапостольной княгини Ольги» на организацию художественно-музыкальной постановки для оркестра и хора «Симфония Псковских фресок. Высокий русский стиль». Реализация проекта приурочена к 560-летнему юбилею храма Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово и 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни.

Еще одним крупным проектом, получившим наибольшую федеральную поддержку, стал международный кузнечный фестиваль «Псков 2022», посвященный 100-летию Всеволода Смирнова и направленный на поиск талантов среди современных мастеров кузнечного дела. Грант выиграла АНО «Творчество. Мастерство. Служение».

Кроме того, гранты в размере от 0,5 до 1,5 млн рублей получат региональная организация «Чудской проект» на создание уникальных игровых творческих продуктов «Играем с Пушкиным!», Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» на проведение форума молодежных креативных проектов «ВАУ-эффект», АНО всестороннего развития молодежи «Сила юности» на развитие в регионе культуры туризма через движение «Волонтеры гостеприимства».

При поддержке Фонда президентских грантов в Псковской области будут проведены первый международный фестиваль-конкурс чтецов «Живой как жизнь» (идея принадлежит АНО «Открытый молодежный театр «Ахтеатр»); и передвижная VR-выставка «Ой, кумушки», посвященная культурному наследию Ольги Сергеевой. Ее инициатором выступила молодежная организация «Равные возможности».

Также поддержаны культурно-образовательный проект «KidGUIDE» общественной организации «Землячество Дагестана», культурно-образовательный проект «Обыкновенное чудо» ИП Родин. Р. Н. и культурно-просветительский проект общественного движения «Псковарт» «Петровский бастион на реке Великой», приуроченный к 350-летию Петра I.