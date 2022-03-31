Культура

Юбилейный фестиваль «Студенческая весна» пройдет в Пскове

Юбилейный 30-й муниципальный фестиваль «Студенческая весна» пройдет в Пскове 5 апреля. Мероприятие состоится в актовом зале колледжа культуры и искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на улице Воеводы Шуйского, 2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фестиваль является отборочным этапом программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», которая направлена на совершенствование системы поддержки студенческого творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства.

Участниками фестиваля могут стать обучающиеся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций всех форм обучения в возрасте от 16 до 35 лет.

На городском отборочном этапе пройдет очный просмотр и отбор творческих коллективов и исполнителей. Талантливые студенты смогут показать себя в различных направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа» и «Арт».

Заявки для участия в фестивале принимаются до 2 апреля. Для этого руководителю или представителю образовательного учреждения необходимо направить заявке на почту: ma.nikolaeva@pskovadmin.ru. Ознакомиться с положением фестиваля можно здесь. Начало мероприятия запланировано на 17:00.

Несколько образовательных учреждений города уже выразили свое желание принять участие в конкурсе. Это Псковский агротехнический колледж, Псковский кооперативный техникум, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский медицинский колледж и Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. В программе концерта заявлено уже более 30 творческих номеров.

Победители и призеры муниципального фестиваля примут участие в региональном этапе. По итогам регионального этапа, который состоится не позднее 25 апреля, будут сформированы делегации от Псковской области, которые примут участие в финалах XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Для студентов учреждений высшего образования финал пройдет в Самаре с 18 по 24 мая, для обучающихся профессиональных образовательных учреждений – в Челябинске с 3 по 8 июня.

Организаторами муниципального этапа являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Псковская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».

Фестиваль реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и проводится в рамках 30-летия программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».