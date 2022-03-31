В Пскове пройдет международный конкурс гитаристов

VI Псковский открытый международный конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» пройдет в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 8-9 апреля. Об этом Псковской Ленте сообщили в образовательном учреждении.
В оргкомитет конкурса поступило более 50 заявок (солисты, ансамбли и оркестры) из различных регионов России, в том числе из Псковской области, Санкт-Петербурга, Смоленска.
Псковскую область на конкурсе представят 25 молодых музыкантов из образовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Невеля, Бежаниц.
В состав жюри конкурса вошли:
Константин Ильгин – лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры струнных народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. доцент кафедры народного инструментального искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры, действительный член ПАНИ, доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки ИМТиХ РГПУ имени А. И. Герцена, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургского музыкального училища имени М. П. Мусоргского;
Виктор Павлюченков – заслуженный работник культуры РФ, доцент, руководитель Смоленского гитарного ансамбля;
Георгий Гребень – лауреат международных конкурсов, преподаватель класса гитары Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова;
Александр Фельдман – лауреат международных конкурсов, стипендиат премии правительства Санкт-Петербурга, выпускник Санкт-Петербургской Государственной Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу гитары и дирижирования и магистратуры по классу гитары в консерватории Маастрихт (Нидерланды), солист Санкт-Петербургской государственной филармонии, основатель и директор частной музыкальной школы «Feldman Music School», солист инструментального ансамбля «The Acoustic Trio».
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