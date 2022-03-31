Культура

В Пскове пройдет международный конкурс гитаристов

VI Псковский открытый международный конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» пройдет в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 8-9 апреля. Об этом Псковской Ленте сообщили в образовательном учреждении.

В оргкомитет конкурса поступило более 50 заявок (солисты, ансамбли и оркестры) из различных регионов России, в том числе из Псковской области, Санкт-Петербурга, Смоленска.

Псковскую область на конкурсе представят 25 молодых музыкантов из образовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Невеля, Бежаниц.

В состав жюри конкурса вошли: