Культура

На «вкусной» экскурсии побывали пушкиногорские школьники

Пушкиногорские школьники побывали на выставке «…Прекрасен наш союз!» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в учреждении, экскурсию для учеников Пушкиногорской санаторной школы-интерната провел руководитель отдела экспозиционно-выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александр Иванов.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Александр Николаевич не просто показал пяти- и шестиклассникам эту экспозицию, подготовленную совместно с региональным отделением Союза художников России к столетию послереволюционного возрождения “Пушкинского Уголка”, — отметили в музее, — но и обсудил с ними сюжеты картин, обратил их внимание на технику в том или ином случае избранную создателем произведения и на различие художественных манер у авторов, принадлежащих разным школам и поколениям».

Дети узнали, какие материалы используются в живописи и в графике. Своего рода финалом экскурсии-занятия стала «проба пера»: школьники попробовали работать мастихином, выполнить пастозное нанесение краски на холст.

Работу музейного педагога и художника высоко оценила, в частности, преподаватель школы-интерната, классный руководитель пятиклассников Галина Васильева. Она назвала урок «вкусным», а Александра Иванова — настоящим профессионалом, который смог донести до подростков «красоту и душу живописных и графических работ».

Напомним, что выставка «…Прекрасен наш союз!» в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинское Горы, бульвар Гейченко, 1) будет доступна для посетителей до 15 мая.