Культура

Псковичи могут проголосовать за рисунки земляков на конкурсе

Жителей Псковской области приглашают проголосовать за рисунки юных земляков, присланные на международный патриотический конкурс-фестиваль «Мои герои большой войны». Виртуальную выставку разместил 1 апреля на своем сайте московский Музей Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Творческое состязание организовано фондом Оксаны Федоровой, Музеем Победы, Почтой России, Российским движением школьников, Российской государственной детской библиотекой.

В онлайн-выставку вошло более трех тысяч рисунков. Их прислали ребята в возрасте от 6 до 18 лет из разных регионов страны. Дети в творческой форме высказали свое уважение героям Великой Отечественной войны – военному поколению, отстоявшему страну и весь мир от фашизма, пояснили в музее.

До 7 апреля интернет-пользователи могут проголосовать за любую понравившуюся открытку. Пять рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории (6-8, 11-13, 14-18 лет), станут победителями в номинации «Приз зрительских симпатий». Им вышлют дипломы в электронном формате, а всем конкурсантам — сертификаты участников. Кроме того, каждый желающий сможет отправить любой рисунок в качестве поздравительной открытки по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам.

Официальные итоги конкурса разместят на сайте 11 апреля, а торжественная Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса с участием почетных членов жюри состоится 23 апреля в Музее Победы на Поклонной горе.