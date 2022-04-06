Культура

В Пскове организовали курсы повышения квалификации для преподавателей гитары

Областные курсы повышения квалификации преподавателей гитары пройдут в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с 7 по 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В работе примут участие более 40 преподавателей гитары из детских музыкальных школ и школ искусств Пскова, Великих Лук, Новосокольников, Невеля, Острова, Пыталово, Бежаниц, Опочки, Печор, Дедовичей, Порхова, а также студенты колледжа искусств.

С лекциями и мастер-классами перед слушателями выступит ведущий преподаватель курсов Александр Фельдман - лауреат международных конкурсов, стипендиат премии правительства Санкт-Петербурга, солист Санкт-Петербургской государственной филармонии, основатель и директор частной музыкальной школы «Feldman School», солист инструментального ансамбля «The Acoustic Trio».

Важной темой курсов станет работа с одаренными детьми. Участники смогут посетить прослушивания VI Псковского открытого (международного) конкурса «Гитара-соло, гитара-плюс», а также концерт членов жюри.

Перед слушателями курсов с концертом-презентацией гитары выступит мастер Виталий Пахомов, добавили в колледже.