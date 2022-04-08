Конкурс «Центр талантов 2022» стартовал в Пскове

Стартовал открытый региональный конкурс, посвященный Году культурного наследия народов России и Псковской области «Центр талантов 2022». Мероприятие состоялось сегодня, 8 апреля, в Доме офицеров города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также слово предоставили начальнику управления культуры администрации города Пскова Дмитрию Яковлеву. «В этот день хочется пожелать "Центру талантов", Дому офицеров и нашему прекрасному фестивалю долголетия. Сегодня мы в первый раз проводим такое крупное событие в нашем городе - большой всероссийский фестиваль. Поздравляю вас с его открытием!» - сказал он.
Конкурсные программы по различным номинациям будут проходить 8 и 9 апреля. Подвести итоги планируют 10 апреля. С программой мероприятия можно ознакомиться в группе Дома офицеров в социальной сети «ВКонтакте».
Добавим, проект реализуют на средства президентского гранта Фонда культурных инициатив.