Культура

Конкурс «Центр талантов 2022» стартовал в Пскове

Стартовал открытый региональный конкурс, посвященный Году культурного наследия народов России и Псковской области «Центр талантов 2022». Мероприятие состоялось сегодня, 8 апреля, в Доме офицеров города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Участникам фестиваля я желаю, чтобы ваше выступление прошло таким образом, чтобы вы ушли со сцены с прямой спиной и высоко поднятой головой. Чтобы вы сами себе сказали: "Сегодня я сделал все, что мог. Завтра я сделаю еще больше и еще лучше". И чтобы в ваш адрес еще долго звучали аплодисменты зрителей», - выступила на открытии заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

Также слово предоставили начальнику управления культуры администрации города Пскова Дмитрию Яковлеву. «В этот день хочется пожелать "Центру талантов", Дому офицеров и нашему прекрасному фестивалю долголетия. Сегодня мы в первый раз проводим такое крупное событие в нашем городе - большой всероссийский фестиваль. Поздравляю вас с его открытием!» - сказал он.

Конкурсные программы по различным номинациям будут проходить 8 и 9 апреля. Подвести итоги планируют 10 апреля. С программой мероприятия можно ознакомиться в группе Дома офицеров в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, проект реализуют на средства президентского гранта Фонда культурных инициатив.