Культура

«Михайловское» и псковское отделение Союза пенсионеров заключили договор о сотрудничестве

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и псковское региональное отделение Союза пенсионеров России заключили договор о сотрудничестве, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Документ подписали директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич и председатель правления РО СПР, генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика “Славянка”» Елена Косенкова.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Приветствуя своих новых партнеров, а на деле — давних друзей, Елена Косенкова отметила, что члены возглавляемой ею организации с благодарностью примут все предложения музея, потому что «…для людей “серебряного возраста” большая радость — вновь и вновь погружаться в подлинную, высокую культуру, возвращаться к тем ценностям, которые порой, в суете и хлопотах непростой повседневной жизни, отходят на второй план, отметили в музее.

Партнерство с «Михайловским» поможет не забывать пушкинских заветов, прежде всего — завета любить и изучать историю нашего края, нашего народа, который заслуживает самых высоких похвал», — подчеркнула Елена Косенкова.

Первый заместитель председателя правления РО СПР Светлана Мельничук добавила, что впервые, не без оперативной помощи команды Пушкинского Заповедника, псковская организация вошла в программу социального туризма для пожилых людей, которая реализуется в области и стране.

В ответном слове Георгий Василевич не преминул подчеркнуть значимость межпоколенческих связей во все времена: «…даже Пушкин не стал бы тем поэтом, которого мы все знаем, если бы не бабушка и няня». И заверил, что сотрудничество музея и общественной организации обязательно будет взаимополезным, потому что «…мы учимся у вас быть энергичными; этому, как ни странно, сегодня можно научиться только у людей старшего поколения».