Культура

Итоги конкурса «Гитара-соло, гитара-плюс» подвели в Пскове

Подведены итоги VI Псковского открытого конкурса «Гитара-соло, гитара-плюс», который 8 и 9 апреля проходил в областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Церемонию награждения победителей конкурса провели члены жюри: кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургского государственного института культуры, РГПУ имени А. И. Герцена Константин Ильгин, заслуженный работник культуры РФ, доцент, руководитель Смоленского гитарного ансамбля Виктор Павлюченков и лауреат международных конкурсов, преподаватель по классу гитары Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Георгий Гребень.

В колледже отметили, что обладательницей гран-при конкурса и главного приза – акустической гитары – стала учащаяся Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова города Пскова Людмила Табакова (преподаватель - Елена Рошка). Итоги мероприятия можно увидеть по ссылке.

В конкурсе «Гитара-соло, гитара-плюс» в этом году приняли участие более 50 солистов, ансамблей и оркестров из различных регионов России, в том числе из Пскова и области, Санкт-Петербурга, Смоленска.