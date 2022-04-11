Культура

Онлайн-фотовыставку «Человек. Земля. Космос» подготовили в Псковской области

Псковский областной центр народного творчества подготовил онлайн-фотовыставку «Человек. Земля. Космос» в честь Дня космонавтики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Видео: комитет по культуре Псковской области

«В честь памятной даты Псковский областной центр народного творчества подготовил онлайн-фотовыставку "Человек. Земля. Космос", где представлены фотографии из коллекции Героя России, летчика-космонавта Сергея Прокопьева», - говорится в сообщении.

Сегодня, 12 апреля, мир отмечает День космонавтики – памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Как отметили в комитете, полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и Героя Советского Союза.