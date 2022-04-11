Культура

Выставка петербургских иллюстраторов-близнецов пройдет в Пскове

Выставка петербургских иллюстраторов Анны и Варвары Кендель «Северный альбом» откроется в Пскове 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Фото из открытых источников

Авторы выставки – обладатели «Золотого яблока» международной биеннале иллюстрации в Братиславе.

Сестры-близнецы родились и выросли на Урале. Окончили кафедру книжной и станковой графики Академии имени А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. Одна из них – левша, другая – правша. В детстве они рисовали одну картинку одновременно. Сейчас над каждой иллюстрацией они работают вместе, но по очереди.

«Темой для их работ чаще всего является природа. На родном Урале сестры с детства ходили в походы, и, вот уже десять лет проживая в Петербурге, не мыслят свою жизнь без туризма. По России и ближайшим странам Анна и Варвара предпочитают путешествовать автостопом. Так они изучают людей и окружающий мир, что помогает в работе над иллюстрациями», - отметили в библиотеке.

Выставка «Северный альбом» – это впечатления молодых иллюстраторов от суровой природы, старинных дачных поселков Ленинградской области и животного мира Карелии.

Также на выставке будут представлены работы, выполненные сестрами Кендель к книге Анны Игнатовой «На Север», выпущенной издательством «Детское время» в 2019 году.

Выставка будет располагаться на 3-м этаже библиотеки и продлится до 16 мая.