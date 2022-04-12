Культура

Выставка сестер-близнецов «Северный альбом» откроется в Пскове

Выставка близнецов Анны и Варвары Кендель «Северный альбом» откроется в Псковской областной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Авторы - петербургские иллюстраторы, обладатели «Золотого яблока» международной биеннале иллюстрации в Братиславе. Сестры-близнецы родились и выросли на Урале. Окончили кафедру книжной и станковой графики Академии имени А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. Одна из них – левша, другая – правша. В детстве они рисовали одну картинку одновременно. Сейчас все немного по-другому, но над каждой иллюстрацией они работают вместе.

Темой их работ чаще всего становится природа. На Урале они с детства ходили в походы, и вот уже десять лет живя в Петербурге, не мыслят свою жизнь без туризма. По России и ближайшим странам Анна и Варвара предпочитают путешествовать автостопом. Так они изучают людей и окружающий мир, что помогает в работе над иллюстрациями.

Выставка «Северный альбом» – это впечатления молодых иллюстраторов от суровой природы, старинных дачных поселков Ленинградской области и животного мира Карелии. Также на выставке будут представлены работы, выполненные сестрами Кендель к книге Анны Игнатовой «На Север», выпущенной издательством «Детское время» в 2019 году.

Всех желающих ожидают в фойе третьего этажа библиотеки до 16 мая.