Концерт детско-юношеского хора пройдет сегодня в Изборской крепости

Концерт детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери (Санкт-Петербург) пройдет сегодня, 22 июля, в 15:00 в Изборской крепости, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».

Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

Участники коллектива исполнят для зрителей песнопения в византийской певческой традиции, а также уникальные музыкальные произведения, созданные под чутким руководством бессменного руководителя хора, его создателя и регента Ирины Болдышевой.

«Будем рады видеть вас!» — комментируют в музее.